В Днепре заметили редкую фиолетовую пчелу, чей укус может убить (ФОТО)

Опасную фиолетовую пчелу заметили в Днепре.

Странное насекомое, похожее на фиолетовую муху, заметил днепрянин Александр.

Зверюга из Одинцовки, — написал Александр в Facebook.

На фото выше – пчела-плотник или фиолетовая ксилокопа. Свое название получила из-за того, что живет в старых дуплах и ветхой древесине.

Пчела занесена в Красную книгу Украины и достаточно опасна для людей. Если насекомое разгневать, то оно может ужалить. Яд ксилокопы оказывает влияние на нервную систему и вызывает большой и болезненный отек, а укус в горло считается смертельным.

Чтобы избежать проблем, не стоит сильно махать руками, давить или ловить пчел.

Если укус уже есть, тогда нужно немедленно извлечь жало, обработать пораженный участок антисептиком и сделать холодный компресс. Иногда, если реакция сильна, можно выпить антигистаминное средство. В случае ухудшения самочувствия следует вызвать скорую.

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