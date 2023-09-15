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  • У Дніпрі помітили рідкісну фіолетову бджолу, чий укус може вбити (ФОТО)

У Дніпрі помітили рідкісну фіолетову бджолу, чий укус може вбити (ФОТО)

Сьогодні 21:17
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Небезпечну фіолетову бджолу помітили у Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили рідкісну фіолетову бджолу, чий укус може вбити (ФОТО)

Дивну комаху, яка схожа на фіолетову муху помітив дніпрянин Олександр.

Звірюга з Одинцівки, – написав Олександр у Facebook.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили рідкісну фіолетову бджолу, чий укус може вбити (ФОТО)

На фото вище – бджола-тесляр або фіолетова ксилокопа. Свою назву отримала через те, що живе в старих дуплах та трухлявій деревині.

Бджола занесена до Червоної книги України та досить небезпечна для людей. Якщо комаху розгнівати, то вона може вжалити. Отрута ксилокопи впливає на нервову систему та викликає великий і болючий набряк, а укус в горло вважається смертельним. 

Щоб уникнути проблем, не варто сильно махати руками, тиснути або ловити бджіл.

Якщо укус вже є, тоді треба негайно витягти жало, обробити уражену ділянку антисептиком та зробити холодний компрес. Іноді, якщо реакція сильна, можна випити антигістамінний засіб. У разі погіршення самопочуття варто викликати швидку. 

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Новости Днепра про У Дніпрі помітили рідкісну фіолетову бджолу, чий укус може вбити (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі помітили рідкісну фіолетову бджолу, чий укус може вбити (ФОТО)Русский

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