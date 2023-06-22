В Днепре заметили легендарного дядю Гришу из Херсона

Херсонский волонтер Григорий Янченко встретили в Днепре. Дядю Гришу (так его прозвали херсонцы) заметили в центре города, где он пообщался со своими фанатами. Его фотографии вместе с поклонниками опубликовали в Telegram-канале ХДнепр.
Дядя Гриша запомнился украинцам тем, что во время оккупации Херсона не боялся выезжать в центр города на своей коляске и громко включать украинскую музыку. Видео с отважным херсонцем распространялись соцсетями. Он активно волонтерил и передавал деньги на ВСУ. С начала оккупации Григорий Николаевич вместе с горожанами собрали более полумиллиона гривен.
Григорий уехал из Херсона только 19 сентября, когда до деоккупации города оставалось два месяца. Все это время он жил в Запорожье. А уже через несколько дней после освобождения региона дядю Гришу снова заметили в Херсоне.
И вот теперь Григорий Николаевич посетил Днепр.
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