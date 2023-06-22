В Днепре частично сузят дорогу в центре города: где именно

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В Днепре с 22 июня частично сузят проезжую часть улицы Баррикадной. А именно участок от улицы Якова Самарского до спуска Крутогорного. Причина – старт текущего ремонта дороги и тротуара на улице Баррикадной.

Об этом сообщили в горсовете.

В Днепре частично сузят проезжую часть по улице Баррикадной

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