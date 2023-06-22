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Бабушка из Днепра полтора суток провела посреди трассы в области

Сегодня 11:33
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Криворожские патрульные помогли бабушке, которая полтора суток провела посреди трассы со своим скутером.

Новости Днепра про Бабушка из Днепра полтора суток провела посреди трассы в области

Историю со счастливым концом рассказали в патрульной полиции Кривого Рога.

По словам инспекторов, во время патрулирования трассы Н-11 они заметили женщину на скутере, стоявшую на обочине дороги. Полицейские остановились, чтобы проверить все ли у нее в порядке.

Как оказалось, бабушка заблудилась, потому что повернула не в том направлении. Потом у скутера закончился бензин, поэтому женщина полтора дня провела посреди трассы.

Шокированные этой историей патрульные остановили проезжавший мимо автомобиль и попросили немного бензина, чтобы заправить скутер. У водителя в запасе была канистра с топливом, поэтому он согласился помочь женщине.

Позже выяснилось, что женщина живет в Днепре и ее уже разыскивали родные. На место происшествия стражи порядка вызвали следователей. Здоровью или жизни бабушки ничего не угрожает.

 

Новости Днепра про Бабушка из Днепра полтора суток провела посреди трассы в области

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