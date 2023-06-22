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У Дніпрі помітили легендарного дядю Гришу з Херсона

Сьогодні 13:27
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Легендарного дядю Гришу з Херсона помітили на вулицях Дніпра.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили легендарного дядю Гришу з Херсона

Херсонського волонтера Григорія Янченко зустріли в Дніпрі. Дядю Гришу (так його прозвали херсонці) помітили в центрі міста. Він вже зустрівся зі своїми фанатами. Його світлини разом з прихильниками опублікували в Telegram-каналі ХДніпро. 

Дядя Гриша запам’ятався українцям тим, що під час окупації Херсона не боявся виїжджати в центр міста на своєму візку та гучно вмикати україномовну музику. Відео з відважним херсонцем ширилися соцмережами. Він активно волонтерив та передавав гроші на ЗСУ. З початку окупації Григорій Миколайович разом із містянами зібрали понад пів мільйона гривень. 

Григорій виїхав з Херсона лише 19 вересня, коли до деокупації міста залишалося два місяці. Увесь цей час він мешкав у Запоріжжі. А вже через декілька днів після звільнення регіону дядю Гришу знову помітили в Херсоні. 

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Новости Днепра про У Дніпрі помітили легендарного дядю Гришу з ХерсонаУкраїнська

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