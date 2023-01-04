В Днепре заметили корабль пришельцев (ФОТО)

Возле днепровского планетария появились необычные скульптуры. Фотографиями поделилась днепрянка Ирина.
Одна из скульптур напоминает инопланетный корабль пришельцев. Круглая капсула на ножках сделана из металла, сверху прикреплены мини антенны, а посредине прозрачный иллюминатор.
Появилась конструкция возле планетария недавно. Выковал ее известный в Днепре кузнец по прозвищу Талисман. Скульптура символизирует развитие гражданского общества, трансформацию знаний и опыта через общечеловеческие ценности.
Кроме корабля у планетария стоит кованый телескоп, с помощью которого можно было наблюдать за полетом корабля пришельцев.
Скульптура под другим углом.
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