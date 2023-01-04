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В Днепре заметили корабль пришельцев (ФОТО)

Сегодня 12:55
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У Дніпрі помітили інопланетний корабель біля планетарію.

Возле днепровского планетария появились необычные скульптуры. Фотографиями поделилась днепрянка Ирина.

Одна из скульптур напоминает инопланетный корабль пришельцев. Круглая капсула на ножках сделана из металла, сверху прикреплены мини антенны, а посредине прозрачный иллюминатор.

Новости Днепра про В Днепре заметили корабль пришельцев (ФОТО)

Появилась конструкция возле планетария недавно. Выковал ее известный в Днепре кузнец по прозвищу Талисман. Скульптура символизирует развитие гражданского общества, трансформацию знаний и опыта через общечеловеческие ценности.

Новости Днепра про В Днепре заметили корабль пришельцев (ФОТО)

Кроме корабля у планетария стоит кованый телескоп, с помощью которого можно было наблюдать за полетом корабля пришельцев.

Новости Днепра про В Днепре заметили корабль пришельцев (ФОТО)

Скульптура под другим углом.

Новости Днепра про В Днепре заметили корабль пришельцев (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре заметили корабль пришельцев (ФОТО)

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