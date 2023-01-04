Гасили 30 пожарных: в Днепре ночью сгорел двухэтажный дом

По словам днепровских спасателей, ночью 4 января им поступило сообщение о пожаре в Соборном районе. Приехав по вызову, они увидели, как горит двухэтажный дом.
Возгорание произошло на втором этаже здания. Существовала угроза распространения огня на первый этаж и соседние дома. В помощь приехали дополнительные пожарные автомобили. Тушением пожара занималось 30 спасателей.
Через час пожар удалось локализовать и впоследствии ликвидировать. В результате возгорания уничтожены деревянные конструкции на крыше, вещи и облицовка стен на втором этаже.
Общая площадь пожара – 500 кв.м. К счастью, погибших или травмированных нет.
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Яна Юхименко
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