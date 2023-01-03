В бою за независимость Украины погиб 26-летний капитан из Днепропетровской области

30 декабря в боях за независимость Украины вблизи Марьинки Донецкой области погиб капитан ВСУ Иосиф Арович. Ему было 26 лет.
Об этом сообщает Каменская районная государственная администрация.
В 2020 году Иосиф окончил Военную академию, после чего служил в ВСУ. Во время прохождения военной службы награжден государственными наградами: орденом Богдана Хмельницкого III степени и орденом Данила Галицкого.
У бойца остались жена, отец и брат.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя, вечная память!
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