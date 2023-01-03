Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В бою за независимость Украины погиб 26-летний капитан из Днепропетровской области

В бою за независимость Украины погиб 26-летний капитан из Днепропетровской области

Сегодня 17:53
просмотров

Вечная слава Герою!

Новости Днепра про В бою за независимость Украины погиб 26-летний капитан из Днепропетровской области

30 декабря в боях за независимость Украины вблизи Марьинки Донецкой области погиб капитан ВСУ Иосиф Арович. Ему было 26 лет.

Об этом сообщает Каменская районная государственная администрация.

В 2020 году Иосиф окончил Военную академию, после чего служил в ВСУ. Во время прохождения военной службы награжден государственными наградами: орденом Богдана Хмельницкого III степени и орденом Данила Галицкого.

У бойца остались жена, отец и брат.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя, вечная память!

Читайте также:

Новости Днепра про В бою за независимость Украины погиб 26-летний капитан из Днепропетровской областиУкраїнська Новости Днепра про В бою за независимость Украины погиб 26-летний капитан из Днепропетровской областиРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Некоторые жители Днепра сегодня остались без воды: причина и адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 14:57
    Некоторые жители Днепра сегодня остались без воды: причина и адреса

    Сегодня, 3 января, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Мальчиков больше: сколько детей родилось в Днепре и области с начала войны
    Новости Днепра
    Сегодня 14:49
    Мальчиков больше: сколько детей родилось в Днепре и области с начала войны

    В области подсчитали, сколько детей родилось в 2022 году.

    В Днепре на Яворницкого умер мужчина: комментарий полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 13:31
    В Днепре на Яворницкого умер мужчина: комментарий полиции

    Сегодня, 3 января, в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого умер…

    В Днепре в жилом доме произошел взрыв: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 13:20
    В Днепре в жилом доме произошел взрыв: что известно

    В Днепре в жилом доме в Новокодакском районе раздался взрыв.

    Последние новости

    ВСУ обстреляли два пункта управления россиян и нанесли четыре авиаудара: сводка Генштаба
    ВСУ обстреляли два пункта управления россиян и нанесли четыре авиаудара: сводка Генштаба

    Украинские военные сегодня, 3 января, нанесли успешные удары по российским пунктам управления, а также применяли авиацию для атак на врага.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Пьяный таксист на Днепропетровщине влетел в цистерну с газом на заправке
    Пьяный таксист на Днепропетровщине влетел в цистерну с газом на заправке

    Во вторник, 3 января, в Каменском на улице Макеевской автомобиль службы такси попал в ДТП. «Dacia Logan» влетела в цистерну с газом на территории заправки «Нафтагазсервіс».

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Кабмин утвердил новый порядок учета военнообязанных: что изменилось
    Кабмин утвердил новый порядок учета военнообязанных: что изменилось

    Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок учета призывников, военнообязанных и резервистов.

    Сегодня 18:35
    0
    просмотров
    В Днепре из-за аномального тепла в январе расцветают весенние растения (ФОТО)
    В Днепре из-за аномального тепла в январе расцветают весенние растения (ФОТО)

    В Днепре из-за аномального тепла цветут растения.

    Сегодня 17:19
    просмотров
    По цене «Жигулей»: как выглядит елочная игрушка за 20 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)
    По цене «Жигулей»: как выглядит елочная игрушка за 20 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

    В магазинах Днепра после новогодних праздников начинаются скидки на елочные игрушки. Торговые сети хотят избавится от «зимнего» товара, а для покупателей это отличная возможность купить украшения на елку дешевле, пусть и после праздников. Но есть игрушки, на которые скидку не…

    Сегодня 17:17
    просмотров
    Из-за обесточивания многие жители Днепра остались без воды: когда возобновят водоснабжение
    Из-за обесточивания многие жители Днепра остались без воды: когда возобновят водоснабжение

    Сегодня, 3 января, некоторые жители Днепра из-за обесточивания остались без воды.

    Сегодня 16:55
    0
    просмотров
    Житель Кривого Рога помогал уклонистам сбежать за границу, выдавая их за волонтеров
    Житель Кривого Рога помогал уклонистам сбежать за границу, выдавая их за волонтеров

    В Кривом Роге поймали "делка", который помогал военнообязанным выезжать за границу.

    Сегодня 16:23
    просмотров
    Днепряне, будьте готовы: календарь магнитных бурь на январь 2023
    Днепряне, будьте готовы: календарь магнитных бурь на январь 2023

    В начале 2023 года геомагнитная активность будет не значительная, но все равно к этому надо подготовиться.

    Сегодня 15:39
    0
    просмотров
    Уже написала предсмертную записку: в Днепре патрульные спасли 29-летнюю девушку от суицида
    Уже написала предсмертную записку: в Днепре патрульные спасли 29-летнюю девушку от суицида

    В Днепре патрульные спасли девушку, которая хотела совершить самоубийство.

    Сегодня 15:36
    просмотров
    Как получить загранпаспорт в Днепре и сколько это стоит
    Как получить загранпаспорт в Днепре и сколько это стоит

    Чтобы получить в Днепре заграничный паспорт – нужно ждать месяц и заплатить порядка 800 грн. Каков алгоритм действий, какие документы нужны и куда с ними идти – разбирались журналисты dnepr.info.

    Сегодня 15:12
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх