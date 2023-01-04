У Дніпрі помітили корабель прибульців (ФОТО)

У Дніпрі помітили інопланетний корабель біля планетарію.

Біля дніпровського планетарію з’явилися незвичайні скульптури. Фотографіями поділилася дніпрянка Ірина.

Одна із скульптур нагадує інопланетний корабель прибульців. Кругла капсула на ніжках зроблена з металу, зверху прикріплені міні антени, а посередині прозорий ілюмінатор.

З’явилася конструкція біля планетарію нещодавно. Викував її відомий в Дніпрі коваль на прізвисько Талісман. Зазначається, що скульптура символізує розвиток громадянського суспільства, трансформацію знань та досвіду через загальнолюдські цінності.

Окрім корабля біля планетарію стоїть кований телескоп, за допомогою якого можна було б спостерігати за польотом корабля прибульців.

Скульптура з інших ракурсів.

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