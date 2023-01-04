Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі помітили корабель прибульців (ФОТО)

Сьогодні 12:55
просмотров

У Дніпрі помітили інопланетний корабель біля планетарію.

Біля дніпровського планетарію з’явилися незвичайні скульптури. Фотографіями поділилася дніпрянка Ірина. 

Одна із скульптур нагадує інопланетний корабель прибульців. Кругла капсула на ніжках зроблена з металу, зверху прикріплені міні антени, а посередині прозорий ілюмінатор. 

Новости Днепра про У Дніпрі помітили корабель прибульців (ФОТО)

З’явилася конструкція біля планетарію нещодавно. Викував її відомий в Дніпрі коваль на прізвисько Талісман. Зазначається, що скульптура символізує розвиток громадянського суспільства, трансформацію знань та досвіду через загальнолюдські цінності. 

Новости Днепра про У Дніпрі помітили корабель прибульців (ФОТО)

Окрім корабля біля планетарію стоїть кований телескоп, за допомогою якого можна було б спостерігати за польотом корабля прибульців. 

Новости Днепра про У Дніпрі помітили корабель прибульців (ФОТО)

Скульптура з інших ракурсів.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили корабель прибульців (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі помітили корабель прибульців (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі помітили корабель прибульців (ФОТО)Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    З кулею та флюгером: як раніше виглядав легендарний градусник в центрі Дніпра (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:27
    З кулею та флюгером: як раніше виглядав легендарний градусник в центрі Дніпра (ФОТО)

    Ще півстоліття тому було дуже популярно встановлювати на знакових будівлях…

    Керував відділенням 30 років: у Дніпрі помер відомий хірург
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:06
    Керував відділенням 30 років: у Дніпрі помер відомий хірург

    У Дніпрі пішов з життя відомий лікар.

    У Дніпрі демонтують “Танк” на Яворницького
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:20
    У Дніпрі демонтують “Танк” на Яворницького

    У середу 4 січня, в Дніпрі почали демонтовувати "Танк" на…

    Гасили 30 пожежників: у Дніпрі вночі згорів двоповерховий будинок
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:21
    Гасили 30 пожежників: у Дніпрі вночі згорів двоповерховий будинок

    У Дніпрі згорів двоповерховий будинок.

    Наверх