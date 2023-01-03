В Днепре из-за аномального тепла в январе расцветают весенние растения (ФОТО)

Аномальное январское тепло заставило «проснуться» весенние цветы и травы раньше нужного. По словам днепрянки Ольги, в нашем городе расцвела чистяк весенний.
02.01.23. Днепр. Весенний чистяк расцвел. Ну, весна так весна. Мы согласны, – написала Ольга.
И действительно, начало января оказалось аномально теплым. По словам синоптиков, в первый день зафиксировали температурный рекорд. В этот день термометры показывали +12, а иногда и +14 градусов тепла. В последнее, такое было в 1991 году, но тогда воздух прогрелся до +11, что на три градуса меньше, чем в 2023 году.
Кроме Днепра, растения начали цвести и в Кривом Роге. Местные жители сообщают, что в местном парке расцвела сакура.
Для справки: чистяк весенний или лютик-чистяк — ядовитое травянистое растение из рода Чистяк семьи лютиковых. Местное название — маслянка. Может также использоваться как лекарственное растение.
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