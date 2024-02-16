В Днепре заметили автохама, припарковавшегося вплотную к окнам многоэтажки (ФОТО)

Автохама, припарковавшегося вплотную к окнам дома по адресу проспект Героев, 46 заметили днепряне, выложившие фото-доказательства в местном Telegram-канале.
Водитель оставил свой автомобиль под окнами на газоне у дома. В сети предполагают, что таким образом владелец машины хочет следить за автомобилем из своей квартиры. Однако подлинные мотивы такого поступка неизвестны.
На самом деле в правилах ПДД нет конкретного запрета на парковку именно под окнами многоэтажных или жилых домов. Это скорее вопрос нравственный, поскольку машина, стоящая вплотную под окнами, не очень порадует соседей.
Если авто припарковано и не нарушает правила ПДД, такая стоянка разрешена. В то же время вплотную к окнам оставлять машину все же не рекомендуется. Расстояние между транспортом и домом должно быть не менее 10 м.
Кроме этого, важно соблюдать правила парковки. Автомобиль не должен препятствовать движению других транспортных средств и пешеходов, а также не должен быть припаркован на клумбах или газонах.
В случае авто на проспекте Героев водитель припарковался на газоне, поэтому теоретически это можно расценивать как нарушение.
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