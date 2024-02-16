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  • У Дніпрі помітили автохама, який припаркувався впритул до вікон багатоповерхівки (ФОТО)

У Дніпрі помітили автохама, який припаркувався впритул до вікон багатоповерхівки (ФОТО)

Сьогодні 13:20
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На проспекті Героїв помітили автівку, яку припаркували впритул до вікон.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили автохама, який припаркувався впритул до вікон багатоповерхівки (ФОТО)

Автохама, який припаркувався впритул до вікон будинку за адресою проспект Героїв, 46 помітили дніпряни, які виклали фото в місцевому Telegram-каналі. 

Водій залишив свою автівку під вікнами на газоні біля будинку. У мережі припускають, що таким чином власник машини хоче стежити за авто зі своєї квартири. Однак справжні мотиви такого вчинку невідомі.

Чи можна паркуватися під вікнами житлових будинків?

Насправді у правилах ПДР немає конкретної заборони паркування саме під вікнами багатоповерхових чи житлових будинків. Це скоріше питання етичне, позаяк машина, яка стоїть впритул під вікнами, не дуже порадує сусідів.

Якщо авто припарковане та не порушує правила ПДР, то така стоянка дозволена. Водночас впритул до вікон залишати машину все ж не рекомендується. Відстань між транспортом та будинком має бути щонайменше 10 м.

Крім цього, важливо дотримуватися правил паркування. Авто не повинне перешкоджати руху інших транспортних засобів та пішоходів, а також не має бути припарковане на клумбах чи газонах.

У випадку авто на проспекті Героїв, водій припаркувався на газоні, тому теоретично це можна розцінювати як порушення. 

Новости Днепра про У Дніпрі помітили автохама, який припаркувався впритул до вікон багатоповерхівки (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі помітили автохама, який припаркувався впритул до вікон багатоповерхівки (ФОТО)Українська

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