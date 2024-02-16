Аварийные работы: в Днепре более 20 улиц отключили от водоснабжения

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Сегодня, 16 февраля, в Днепре более 20 улиц и переулков отключили от водоснабжения.

Причина – проведение аварийных работ.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, прекращено водоснабжение:

ул. Ю. Кондратюка, 120-260,

ул. Фронтовая,

пер. Фронтовой,

ул. Весенняя,

ул. Украинских воинов,

ул. Зерновая,

ул. Галицкая,

пер. Галицкий,

ул. Возрождения,

ул. Городская,

пер. Зенитный,

ул. Коллективная,

пер. Курсовой,

ул. Кармелюка,

пер. Кленовый,

пер. Кутаисский

ул. Гвоздичная,

ул. Черногорская,

ул. Можайского,

пер. Неманский,

ул. Криничная Балка.

Подачу воды обещают возобновить в течение дня!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 16 февраля кое-где выключат электричество: где не будет света.

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