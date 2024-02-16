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Аварийные работы: в Днепре более 20 улиц отключили от водоснабжения

Сегодня 11:37
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Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Новости Днепра про Аварийные работы: в Днепре более 20 улиц отключили от водоснабжения

Сегодня, 16 февраля, в Днепре более 20 улиц и переулков отключили от водоснабжения.

Причина – проведение аварийных работ.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, прекращено водоснабжение:

  • ул. Ю. Кондратюка, 120-260,
  • ул. Фронтовая,
  • пер. Фронтовой,
  • ул. Весенняя,
  • ул. Украинских воинов,
  • ул. Зерновая,
  • ул. Галицкая,
  • пер. Галицкий,
  • ул. Возрождения,
  • ул. Городская,
  • пер. Зенитный,
  • ул. Коллективная,
  • пер. Курсовой,
  • ул. Кармелюка,
  • пер. Кленовый,
  • пер. Кутаисский
  • ул. Гвоздичная,
  • ул. Черногорская,
  • ул. Можайского,
  • пер. Неманский,
  • ул. Криничная Балка.

Подачу воды обещают возобновить в течение дня!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 16 февраля кое-где выключат электричество: где не будет света.

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Новости Днепра про Аварийные работы: в Днепре более 20 улиц отключили от водоснабженияУкраїнська Новости Днепра про Аварийные работы: в Днепре более 20 улиц отключили от водоснабженияРусский

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