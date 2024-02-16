Аварийные работы: в Днепре более 20 улиц отключили от водоснабжения

Сегодня, 16 февраля, в Днепре более 20 улиц и переулков отключили от водоснабжения.
Причина – проведение аварийных работ.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, прекращено водоснабжение:
Подачу воды обещают возобновить в течение дня!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 16 февраля кое-где выключат электричество: где не будет света.
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