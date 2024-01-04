В Днепре заметили апокалиптического Санту

Санта пришел с опозданием, но произвел впечатление на пользователей сети. Главного героя рождественско-новогодних праздников уже видели в роли курьера, маршрутчика, а вот в образе выжившего после катаклизма персонажа еще не встречали.
Фотографию с мужчиной, одетым в костюм Санты, опубликовали в сообществе на Facebook «Центральный район».
Апокалиптический Санта в противогазе позирует на фоне самого известного заброшенного здания в Днепре – гостиницы Парус.
Будем надеяться, что такие образы останутся только для косплеев, и нам никогда не придется одевать противогазы, выходя на улицу.
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