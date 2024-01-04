У Дніпрі помітили апокаліптичного Санту

Санта прийшов із запізненням, але справив враження на користувачів мережі. Головного героя різдвяно-новорічних свят уже бачили у ролі кур’єра, маршрутчика, а от в образі персонажа, який вижив після катаклізму – ще не зустрічали.
Світлину з чоловіком, одягненим в костюм Санти, опублікували у спільноті на Facebook “Центральний район”.
Апокаліптичний Санта в протигазі позує на фоні найвідомішої покинутої будівлі у Дніпрі – готелі Парус.
Будемо сподіватися, що такі образи залишаться лише для косплеїв, і нам ніколи не доведеться одягати протигази, виходячи на вулицю.
Читайте також:
Автор:
Уже за кілька днів Дніпро може накрити сніговий апокаліпсис.
Нещасний випадок стався у селищі поблизу Дніпра.
Поринемо в історію!
У міськраді відповіли, чи будуть на Водохреща офіційні локації для…