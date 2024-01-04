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У Дніпрі помітили апокаліптичного Санту

Сьогодні 21:33
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Апокаліптичного Санту помітили у Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили апокаліптичного Санту

Санта прийшов із запізненням, але справив враження на користувачів мережі. Головного героя різдвяно-новорічних свят уже бачили у ролі кур’єра, маршрутчика, а от в образі персонажа, який вижив після катаклізму – ще не зустрічали.

Світлину з чоловіком, одягненим в костюм Санти, опублікували у спільноті на Facebook “Центральний район”. 

Апокаліптичний Санта в протигазі позує на фоні найвідомішої покинутої будівлі у Дніпрі – готелі Парус. 

Будемо сподіватися, що такі образи залишаться лише для косплеїв, і нам ніколи не доведеться одягати протигази, виходячи на вулицю. 

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Новости Днепра про У Дніпрі помітили апокаліптичного СантуУкраїнська

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