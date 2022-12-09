Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре закладчики хранили наркотики на сумму более 1,5 миллиона гривен: фото

В Днепре закладчики хранили наркотики на сумму более 1,5 миллиона гривен: фото

Сегодня 09:00
просмотров

Правоохранители задержали двух мужчин в возрасте 38 и 53 лет и 53-летнюю женщину.

Новости Днепра про В Днепре закладчики хранили наркотики на сумму более 1,5 миллиона гривен: фото

Они распространяли наркотики, раскладывая закладки по городу. Во время обысков 7 декабря дома у днепрян нашли:

  • 50 слип-пакетов с метамфетамином весом более 500 грамм;
  • почти 50 замотанных свертков с мефедроном;
  • слип-пакеты с марихуаной;
  • более 140 различных таблеток, среди которых метадон, экстази;
  • слип-пакеты с порошкообразным и кристаллическим веществом;
  • электронные весы;
  • патроны.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Также у закладчиков изъяли телефоны, где было более 200 фотографий с местонахождением наркотиков.

Мужчинам и женщине сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Всем троим злоумышленникам грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Новости Днепра про В Днепре закладчики хранили наркотики на сумму более 1,5 миллиона гривен: фото

Новости Днепра про В Днепре закладчики хранили наркотики на сумму более 1,5 миллиона гривен: фото

Новости Днепра про В Днепре закладчики хранили наркотики на сумму более 1,5 миллиона гривен: фото

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре закладчики хранили наркотики на сумму более 1,5 миллиона гривен: фотоУкраїнська Новости Днепра про В Днепре закладчики хранили наркотики на сумму более 1,5 миллиона гривен: фотоРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Участник «Лиги Смеха» Ярослав Гаркавко погиб на войне
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Участник «Лиги Смеха» Ярослав Гаркавко погиб на войне

    Украинский юморист, участник шоу "Лига Смеха" Ярослав Гаркавко погиб на…

    Ночью враг обстрелял три громады Днепропетровщины (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Ночью враг обстрелял три громады Днепропетровщины (ФОТО)

    В ночь с 8 на 9 декабря российские оккупанты обстреляли…

    Противник нанес 5 ракетных и 3 авиационных удара, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    Противник нанес 5 ракетных и 3 авиационных удара, — Генштаб

    За минувшие сутки, 8 декабря, подразделения ракетных войск и артиллерии…

    Дети остались сиротами: в Житомирской области на мине подорвались родители 8 детей
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    Дети остались сиротами: в Житомирской области на мине подорвались родители 8 детей

    В Олевской громаде Житомирской области между селами на мине подорвался…

    Последние новости

    Участник «Лиги Смеха» Ярослав Гаркавко погиб на войне
    Участник «Лиги Смеха» Ярослав Гаркавко погиб на войне

    Украинский юморист, участник шоу "Лига Смеха" Ярослав Гаркавко погиб на войне.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Ночью враг обстрелял три громады Днепропетровщины (ФОТО)
    Ночью враг обстрелял три громады Днепропетровщины (ФОТО)

    В ночь с 8 на 9 декабря российские оккупанты обстреляли три громады в Днепропетровской области, а жителем пришлось слышать многочасовую воздушную тревогу.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Противник нанес 5 ракетных и 3 авиационных удара, — Генштаб
    Противник нанес 5 ракетных и 3 авиационных удара, — Генштаб

    За минувшие сутки, 8 декабря, подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили 8 пунктов управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также уничтожили два склада россиян.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    На Днепропетровщине появился мурал в честь газовщиков
    На Днепропетровщине появился мурал в честь газовщиков

    В центре Кривого Рога появился новый мурал.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    Дети остались сиротами: в Житомирской области на мине подорвались родители 8 детей
    Дети остались сиротами: в Житомирской области на мине подорвались родители 8 детей

    В Олевской громаде Житомирской области между селами на мине подорвался автомобиль. Два человека погибли.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Не забудьте взять с собой зонт: сегодня днепрян ждет дождливая погода
    Не забудьте взять с собой зонт: сегодня днепрян ждет дождливая погода

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области женщина наглоталась таблеток
    В Днепропетровской области женщина наглоталась таблеток

    В Днепропетровской области 48-летняя женщина наглоталась таблеток.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В Кривом Роге под лед провалилась 12-летняя девочка
    В Кривом Роге под лед провалилась 12-летняя девочка

    В Кривом Роге 12-летняя девочка гуляла на льду и провалилась.

    Вчера 21:15
    просмотров
    В Днепре пьяный водитель спровоцировал ДТП
    В Днепре пьяный водитель спровоцировал ДТП

    В Днепре пьяный водитель Opel спровоцировал ДТП на улице Петрозаводской.

    Вчера 20:30
    просмотров
    ВСУ атаковали вражеские пункты управления и район сосредоточения артиллерии РФ, — Генштаб
    ВСУ атаковали вражеские пункты управления и район сосредоточения артиллерии РФ, — Генштаб

    Вооруженные силы Украины удачно атаковали вражеские пункты управления и нанесли удар по району сосредоточения артиллерии российских оккупантов.

    Вчера 19:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх