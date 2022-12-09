В Днепре закладчики хранили наркотики на сумму более 1,5 миллиона гривен: фото

Они распространяли наркотики, раскладывая закладки по городу. Во время обысков 7 декабря дома у днепрян нашли:
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Также у закладчиков изъяли телефоны, где было более 200 фотографий с местонахождением наркотиков.
Мужчинам и женщине сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Всем троим злоумышленникам грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.
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