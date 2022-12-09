У Дніпрі закладчики зберігали наркотики на суму понад 1,5 мільйони гривень

Правоохоронці затримали двох чоловіків віком 38 та 53 роки та 53-річну жінку.

Вони розповсюджували наркотики, розкладаючи закладки по місту. Під час обшуків 7 грудня вдома у дніпрян знайшли:

50 сліп-пакетів з метамфетаміном вагою понад 500 грам;

майже 50 замотаних згортків з мефедроном;

сліп-пакети з марихуаною;

понад 140 різних пігулок, серед яких метадон, екстазі;

сліп-пакети з порошкоподібною та кристалічною речовиною;

електроні ваги;

набої.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Також у закладчиків вилучили телефони, де було понад 200 фото з місцезнаходженням наркотиків.

Чоловікам та жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Всім трьом зловмисникам загрожує покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

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