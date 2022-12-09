Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі закладчики зберігали наркотики на суму понад 1,5 мільйони гривень

У Дніпрі закладчики зберігали наркотики на суму понад 1,5 мільйони гривень

Сьогодні 09:00
просмотров

Правоохоронці затримали двох чоловіків віком 38 та 53 роки та 53-річну жінку.

Новости Днепра про У Дніпрі закладчики зберігали наркотики на суму понад 1,5 мільйони гривень

Вони розповсюджували наркотики, розкладаючи закладки по місту. Під час обшуків 7 грудня вдома у дніпрян знайшли:

  • 50 сліп-пакетів з метамфетаміном вагою понад 500 грам;
  • майже 50 замотаних згортків з мефедроном; 
  • сліп-пакети з марихуаною;
  • понад 140 різних пігулок, серед яких метадон, екстазі;
  • сліп-пакети з порошкоподібною та кристалічною речовиною;
  • електроні ваги;
  • набої.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Також у закладчиків вилучили телефони, де було понад 200 фото з місцезнаходженням наркотиків. 

Чоловікам та жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. 

Всім трьом зловмисникам загрожує покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. 

Новости Днепра про У Дніпрі закладчики зберігали наркотики на суму понад 1,5 мільйони гривень

Новости Днепра про У Дніпрі закладчики зберігали наркотики на суму понад 1,5 мільйони гривень

Новости Днепра про У Дніпрі закладчики зберігали наркотики на суму понад 1,5 мільйони гривень

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі закладчики зберігали наркотики на суму понад 1,5 мільйони гривеньУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі закладчики зберігали наркотики на суму понад 1,5 мільйони гривеньРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко загинув на війні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко загинув на війні

    Український гуморист, учасник шоу "Ліга Сміху" Ярослав Гаркавко загинув на…

    Вночі ворог обстріляв три громади Дніпропетровщини (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Вночі ворог обстріляв три громади Дніпропетровщини (ФОТО)

    У ніч із 8 на 9 грудня російські окупанти обстріляли…

    Противник завдав 5 ракетних та 3 авіаційних удари, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    Противник завдав 5 ракетних та 3 авіаційних удари, – Генштаб

    За минулу добу, 8 грудня, підрозділи ракетних військ і артилерії…

    Діти залишилися сиротами: у Житомирській області на міні підірвалися батьки 8 дітей
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    Діти залишилися сиротами: у Житомирській області на міні підірвалися батьки 8 дітей

    В Олевській громаді у Житомирській області між селами на міні…

    Наверх