У Дніпрі закладчики зберігали наркотики на суму понад 1,5 мільйони гривень

Вони розповсюджували наркотики, розкладаючи закладки по місту. Під час обшуків 7 грудня вдома у дніпрян знайшли:
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
Також у закладчиків вилучили телефони, де було понад 200 фото з місцезнаходженням наркотиків.
Чоловікам та жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Всім трьом зловмисникам загрожує покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
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