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В Днепре задержан на взятке экс-начальник исправительной колонии

Сегодня 20:26
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За эти средства он обещал решить вопрос с условно-досрочным увольнением.

Новости Днепра про В Днепре задержан на взятке экс-начальник исправительной колонии

Экс-начальник исправительной колонии в Днепре требовал 100 тыс. грн взятки за условно-досрочное увольнение.

Расследованием установлено, что обвиняемый требовал 100 тыс. грн неправомерной выгоды от осужденного за решение вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. Экс-начальник исправительной колонии был задержан после получения оговоренной суммы взятки.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении подозреваемого по факту получения неправомерной выгоды. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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