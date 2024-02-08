У Дніпрі затримали на хабарі ексначальника виправної колонії

За ці кошти він обіцяв вирішити питання з умовно-достроковим звільненням.

Ексначальник виправної колонії у Дніпрі вимагав 100 тис. грн хабаря за умовно-дострокове звільнення.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений вимагав 100 тис. грн неправомірної вигоди від засудженого за вирішення питання щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання. Ексначальника виправної колонії було затримано після одержання обумовленої суми хабаря.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно підозрюваного за фактом одержання неправомірної вигоди. Санкції статті передбачають покарання позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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