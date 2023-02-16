В Днепре задержали преступную группу, которая «отжала» предприятие стоимостью 18 миллионов (ВИДЕО)

Как сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры, в Днепре на мошенничестве разоблачили преступную банду, которая «отжала» предприятие стоимостью 18 миллионов гривен.
Отмечается, что схему организовали бизнесмен, криминальный авторитет и адвокат. К преступной деятельности они привлекли арбитражного управляющего и трех человек.
На основании поддельных документов назначили на должность директора ООО доверенное лицо. Дальше с помощью поддельных документов переоформили корпоративные права и имущество предприятия стоимостью 18 млн. грн. на «своего» человека.
Во время обысков в квартирах фигурантов дела и офисных помещениях нашли деньги, технику, мобильные телефоны, оружие, документы и автомобиль. Все это изъяли.
Следственные действия продолжаются. В настоящее время трем организаторам и четырем участникам банды доложено о подозрении по факту мошенничества, в особо крупных размерах.
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