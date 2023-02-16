У Дніпрі затримали злочинну групу, яка “віджала” підприємство вартістю 18 мільйонів (ВІДЕО)

У Дніпрі правоохоронці викрили злочинну групу.

Як повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури, у Дніпрі на шахрайстві викрили злочинну банду, яка “віджала” підприємство вартістю 18 мільйонів гривень.

Зазначається, що схему організували бізнесмен, кримінальний авторитет та адвокат. До злочинної діяльності вони залучили арбітражного керуючого та трьох осіб.

На підставі підроблених документів призначили на посаду директора ТОВ довірену особу. У подальшому за допомогою підроблених документів переоформили корпоративні права та майно підприємства вартістю 18 млн грн на «свою» людину.

Під час обшуків в помешканнях фігурантів справи та офісних приміщеннях знайшли гроші, техніку, мобільні телефони, зброю, документи та автомобіль. Усе це вилучили.

Слідчі дії тривають. Наразі трьом організаторами та чотирьом учасникам банди повідомлено про підозру за фактом шахрайства, в особливо великих розмірах.

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