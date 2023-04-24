В Днепре задержали наркокурьера, который заказывал психотропы через интернет

Наркотики 20-летний наркокурьер получал через почтовую службу, а затем продавал их.

20 апреля возле одного из почтовых отделений полицейские задержали 20-летнего парня, который наладил схему сбыта психотропного вещества «альфа-PVP» в Днепре. Юноша заказывал психотропы через интернет, а затем продавал их.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Во время задержания у наркокурьера изъяли наркотики более чем на 400 тысяч гривен и мобильный телефон.

По данному факту следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 309 Уголовного кодекса. После проведения экспертных исследований фигуранту сообщат о подозрении. Продолжаются дальнейшие меры по установлению других лиц, причастных к сбыту наркосредств.

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