У Дніпрі затримали наркокур’єра, який замовляв психотропи через інтернет

20 квітня біля одного з поштових відділень поліцейські затримали 20-річного хлопця, який налагодив схему збуту психотропної речовини «альфа-PVP» у Дніпрі. Юнак замовляв психотропи через інтернет, а потім продавав їх.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Під час затримання у наркокур’єра вилучили наркотиків на понад 400 тисяч гривень та мобільний телефон.
Хлопця затримали.
За даним фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України. Після проведення експертних досліджень фігуранту буде повідомлено про підозру. Тривають подальші заходи для встановлення інших осіб, причетних до збуту наркозасобів.
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