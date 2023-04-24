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  • У Дніпрі затримали наркокур’єра, який замовляв психотропи через інтернет

У Дніпрі затримали наркокур’єра, який замовляв психотропи через інтернет

Сьогодні 12:45
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Наркотики 20-річний наркокур’єр отримував через поштову службу, а потім продавав їх.

Новости Днепра про У Дніпрі затримали наркокур’єра, який замовляв психотропи через інтернет

20 квітня біля одного з поштових відділень поліцейські затримали 20-річного хлопця, який налагодив схему збуту психотропної речовини «альфа-PVP» у Дніпрі. Юнак замовляв психотропи через інтернет, а потім продавав їх.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Під час затримання у наркокур’єра вилучили наркотиків на понад 400 тисяч гривень та мобільний телефон.

Новости Днепра про У Дніпрі затримали наркокур’єра, який замовляв психотропи через інтернет

Хлопця затримали.

За даним фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України. Після проведення експертних досліджень фігуранту буде повідомлено про підозру. Тривають подальші заходи для встановлення інших осіб, причетних до збуту наркозасобів.

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Новости Днепра про У Дніпрі затримали наркокур’єра, який замовляв психотропи через інтернетУкраїнська

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