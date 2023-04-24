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  • Кінологиня “Антарєсу” вперше після поранення зустрілася зі своїм улюбленцем Спаркі: зворушливі кадри

Кінологиня “Антарєсу” вперше після поранення зустрілася зі своїм улюбленцем Спаркі: зворушливі кадри

Сьогодні 11:58
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Кінологиня з Павлоградського пошуково-рятувального загону зустрілася зі своїм улюбленцем.

Новости Днепра про Кінологиня

Відео опублікувала донька Лариси Борисенко Марія. 

За словами Марії, пройшов майже місяць з того дня, коли керівниця кінологічного загону “Антарєс” підірвалася на розтяжці разом зі своїм напарником В’ячеславом.

Чи не вперше вона вийшла на вулицю після поранення та зустрілася з одним із своїй улюбленців – собакою Спаркі. Тварина атестований собака-терапевт, тому знає як поводитися поруч з людьми, які отримали травми. А ось інших вихованців – Ведмедика та Бешу, до кінологині поки не пускатимуть, бо вони не знатимуть, як правильно поводити себе. 

Донька зазначила, що її мамі поки що важко спілкуватися з кимось окрім рідних. 

Поряд з Ларисою постійно знаходяться лише декілька людей з її найближчого оточення. На жаль, психологічний стан Лариси залишається дуже складним – вона не може спілкуватися та відповідати на повідомлення з питаннями: “як ти? Краще?” Велике прохання: давайте наберемося терпіння. Попереду складні місяці та операції, та складний процес реабілітації та одужання, фізичного та психологічного, – зауважила Марія. 

В’ячеслав, який теж підірвався на розтяжці, наразі закінчує лікування в Хмельнику та збирається повертатися додому. 

Новости Днепра про Кінологиня

Новости Днепра про Кінологиня

Новости Днепра про Кінологиня

Нагадаємо, кінологи підірвалися на розтяжці на Харківщині, коли шукали тіла загиблих бійців разом з собаками.

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