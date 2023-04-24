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У Дніпрі в одному із парків вандали вкрали нещодавно посаджені кущі

Сьогодні 11:15
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Нещодавно у парку "Придніпровський" висадили нові клумби з лавандою та барбарисом.

Новости Днепра про У Дніпрі в одному із парків вандали вкрали нещодавно посаджені кущі

Було.

Новости Днепра про У Дніпрі в одному із парків вандали вкрали нещодавно посаджені кущі

Стало.

Вони мали радувати дніпрян своїм цвітом та ароматом. Але в ніч на неділю 11 кущів барбарису викопали та вкрали.

Про це повідомили у департаменті парків та рекреації Дніпровської міської ради.

Хочеться починати тиждень з гарних та добрих новин, але вандали, як завжди, пробивають дно. Тільки минулої середи розповіли про посаджені нові клумби з лавандою та барбарисом, як вже в ніч на неділю 11 кущів барбарису у парку “Придніпровський” викопали та вкрали. Це боляче та прикро, – йдеться у повідомленні.

Також у департаменті закликали усіх, хто щось знає про викрадення кущів, повідомити їм про це!

Шановні мешканці ж/м Придніпровськ, якщо у вас є дані щодо осіб, які причетні до цього випадку, прохання написати в особисті повідомлення, – зазначили у департаменті.

Новости Днепра про У Дніпрі в одному із парків вандали вкрали нещодавно посаджені кущі

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