В Днепре задержали боевика из базы «Миротворец»: что известно

Полицию вызвали на ул. Передовую в Днепре. На остановке возле магазина возник конфликт, мужчина угрожал оппоненту пистолетом, они толкались, ссорились.

Полицейские обнаружили на месте происшествия 28-летнего и 33-летнего мужчин (судя по отчеству и фамилии – братьев). Между ними возник конфликт и старший угрожал младшему пистолетом, но тот это отрицал.

При поверхностной проверке у старшего по возрасту мужчины полицейские обнаружили шумовой пистолет, продающийся в свободном доступе без разрешений МВД.

При общении патрульных с участниками конфликта подошла жена старшего и сообщила, что нашла младшего мужчину, уроженца Докучаевска (Донецкая обл.), на сайте «Миротворец». Там он уже 6 лет значится как «боевик незаконного вооруженного формирования».

Обоих мужчин пригласили в отдел полиции для дальнейшего установления обстоятельств.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: