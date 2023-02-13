У Дніпрі затримали бойовика з бази «Миротворець»: що відомо

Поліцію викликали на вул. Передову у Дніпрі. На зупинці біля магазину виник конфлікт, чоловік загрожував опоненту пістолетом, вони штовхалися, сварилися.

Поліцейські виявили на місці події 28-річного та 33-річного чоловіків (судячи з по батькові та прізвища – братів). Між ними виник конфлікт і старший погрожував молодшому пістолетом, але той це заперечував.

Під час поверхневої перевірки у старшого за віком чоловіка поліцейські виявили шумовий пістолет, який продається у вільному доступі без дозволів МВС.

Під час спілкування патрульних з учасниками конфлікту підійшла дружина старшого та повідомила, що знайшла молодшого чоловіка, уродженця Докучаєвська (Донецька обл.), на сайті «Миротворець». Там він уже 6 років значиться як «бойовик незаконного збройного формування».

Обох чоловіків запросили до відділу поліції для подальшого встановлення обставин.

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