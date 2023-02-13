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Суне дощ зі снігом: Дніпро зачепить антициклон Feuka

Сьогодні 16:24
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У Дніпрі та області найближчими днями сильно зіпсується погода.

Новости Днепра про Суне дощ зі снігом: Дніпро зачепить антициклон Feuka

За словами відомої синоптикині Наталі Діденко, найближчими днями до України завітає новий антициклон Feuka, через який в частині областей сильно зіпсується погода. 

Більше опадів, до сильних, припаде 14-го лютого на схід, південний схід України, Полтавщину та частину Дніпропетровщини, – написала вона. 

Тому чекаємо найближчими днями дощ зі снігом та сильний вітер. Температура повітря коливатиметься від 0 градусів вночі та до +2 вдень. Ближче до вихідних синоптики прогнозують сильний сніг та нову хвилю морозів. 

Новости Днепра про Суне дощ зі снігом: Дніпро зачепить антициклон Feuka

Нагадаємо, раніше на Дніпрі в плюсову температуру вийшли декілька десятків рибалок, а на Дніпропетровщині рятували 40 людей, які дрейфували на шматку криги, який відколовся від берега. 

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Новости Днепра про Суне дощ зі снігом: Дніпро зачепить антициклон FeukaУкраїнська Новости Днепра про Суне дощ зі снігом: Дніпро зачепить антициклон FeukaРусский

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