Суне дощ зі снігом: Дніпро зачепить антициклон Feuka

За словами відомої синоптикині Наталі Діденко, найближчими днями до України завітає новий антициклон Feuka, через який в частині областей сильно зіпсується погода.
Більше опадів, до сильних, припаде 14-го лютого на схід, південний схід України, Полтавщину та частину Дніпропетровщини, – написала вона.
Тому чекаємо найближчими днями дощ зі снігом та сильний вітер. Температура повітря коливатиметься від 0 градусів вночі та до +2 вдень. Ближче до вихідних синоптики прогнозують сильний сніг та нову хвилю морозів.
Нагадаємо, раніше на Дніпрі в плюсову температуру вийшли декілька десятків рибалок, а на Дніпропетровщині рятували 40 людей, які дрейфували на шматку криги, який відколовся від берега.
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