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  • Шукали більше року: на Дніпропетровщині знайшли мертвим 81-річного чоловіка

Шукали більше року: на Дніпропетровщині знайшли мертвим 81-річного чоловіка

Сьогодні 16:48
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На Дніпропетровщині знайшли мертвим 81-річного Івана Смирнова, якого розшукували більше року.

Новости Днепра про Шукали більше року: на Дніпропетровщині знайшли мертвим 81-річного чоловіка

Про це повідомляє пошуково-рятувальний загін “Мілена”.

Зазначається, що 22 січня 2022 року чоловік пішов із дому у Новомосковську і більше його ніхто не бачив. Пенсіонера оголосили у розшук.

Сьогодні, 13 лютого 2023 року, стало відомо, що його знайшли мертвим.

За попередньою інформацією, чоловік помер власною смертю.

Новости Днепра про Шукали більше року: на Дніпропетровщині знайшли мертвим 81-річного чоловіка

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Павлограді зниклого 61-річного чоловіка знайшли мертвим

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Новости Днепра про Шукали більше року: на Дніпропетровщині знайшли мертвим 81-річного чоловікаУкраїнська

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