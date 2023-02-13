Шукали більше року: на Дніпропетровщині знайшли мертвим 81-річного чоловіка

Про це повідомляє пошуково-рятувальний загін “Мілена”.
Зазначається, що 22 січня 2022 року чоловік пішов із дому у Новомосковську і більше його ніхто не бачив. Пенсіонера оголосили у розшук.
Сьогодні, 13 лютого 2023 року, стало відомо, що його знайшли мертвим.
За попередньою інформацією, чоловік помер власною смертю.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Павлограді зниклого 61-річного чоловіка знайшли мертвим.
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