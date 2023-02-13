Світла пам’ять: у бою під Бахмутом загинув боєць 93-ї бригади з Дніпропетровщини

У бою з російськими окупантами під Бахмутом загинув воїн 93-ї бригади Юрій Вєтков із Новомосковська.
Про це повідомив мер міста Сергій Рєзнік.
Він не тікав від небезпеки, був на передовій найгарячіших напрямків. Юрій був справжнім воїном-захисником України, а ще – люблячим батьком та чоловіком. Ця втрата завдає болю всьому місту, всій державі. Ми будемо вічно пам’ятати Юрія та його жертовність, – написав він.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям захисника. Вічна слава!
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