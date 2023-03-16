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В Днепре за сутки зафиксировано 62 случая заболевания COVID-19

Сегодня 06:45
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Более 60 людей заразились коронавирусом в Днепре за сутки.

Новости Днепра про В Днепре за сутки зафиксировано 62 случая заболевания COVID-19

Об этом сообщает  Департамент здравоохранения Днепровского горсовета.

На сегодняшний день в стационарном лечении от COVID-19 находится 110 человек. Выздоровело 28 людей.

Напомним, что в Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах.

13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции.

На 15 марта 2023 в Украине насчитывалось 5399231 заразившихся, из них умерших — 111298.

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