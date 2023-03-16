У Дніпрі за добу зафіксовано 62 випадки захворювання на COVID-19

Понад 60 людей заразилися коронавірусом у Дніпрі за добу.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Дніпровської міськради.

На сьогоднішній день у стаціонарному лікуванні від COVID-19 перебуває 110 осіб. Одужало 28 людей.

Нагадаємо, що в Україні коронавірусна інфекція Covid-19 (пневмонія нового типу) вперше була діагностована 3 березня 2020 року в Чернівцях.

13 березня 2020 року було зафіксовано перший летальний випадок внаслідок коронавірусної інфекції.

На 15 березня 2023 в Україні налічувалося 5399231 занедужавших, з них померлих — 111298 .

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