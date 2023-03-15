Оставили на капоте авто венок: в Кривом Роге неизвестные требовали у мужчины 3000 долларов «долга»

К оперативникам управления стратегических расследований в Днепропетровской области Нацполиции обратился житель Кривого Рога. Он рассказал, что в течение длительного времени неизвестные угрожают ему и заставляют выплатить им 3000 долларов США, которые он якобы задолжал.
По факту вымогательства следователи областной полиции открыли уголовное производство. По результатам оперативных мер полицейские установили личности вымогателей. Ими оказались местные жители 24-х и 25 лет. Младший является подсудимым по делу по факту совершения разбойного нападения. Фигуранты «терроризировали» мужчину угрозами, а не достигнув желаемого, оставили на капоте его авто погребальный венок.
Вчера, 14 марта, оперативники и следователи при силовой поддержке полка полиции особого назначения задержали одного из участников группы при получении от потерпевшего части «долга». Другого фигуранта правоохранители задержали на выезде из области.
Оба мужчины задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им доложено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.
За вымогание действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность – от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Источник: ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області
Читайте также:
Автор:
Магнитная буря средней силы накроет землю 15 и 16 марта.…
Украинские военные уничтожили две радиолокационные станции оккупантов и атаковали пункт…
В Днепре на съезде с Нового моста – ДТП.
Магазин «Океан» появился на левом берегу Днепра в 1960-х годах.…
Два месяца назад очередное военное преступление россиян унесло жизни 46 мирных людей в Днепре. Оккупанты попали в жилой дом на Победе ракетой Х22, которая разрушила два тамошних подъезда, убила их жителей и проходивших мимо прохожих.
Магнитная буря средней силы накроет землю 15 и 16 марта. 15 марта пик солнечной активности выпадает на вечер, 16 числа - на вечер и ночь.
Украинские военные уничтожили две радиолокационные станции оккупантов и атаковали пункт управления РФ.
В Днепре на съезде с Нового моста – ДТП.
Светлая память!
В Днепропетровской области поймали двух иностранцев, которых ранее уже выгоняли из Украины.
Магазин «Океан» появился на левом берегу Днепра в 1960-х годах. В магазине продавали только рыбу во всевозможных ее вариациях: от консервов до замороженной и копченой рыбы, крабов и икры.
В ближайшее время в Днепропетровской области будет громко.
В госпитале в Днепре находится военный, который 42 дня провел в подвале в деревне под Бахмутом.
В Новомосковском районе группа мужчин из пяти человек занималась незаконной вырубкой и сбытом древесины. Общая сумма ущерба составляет 1 млн 879 тысяч гривен.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!