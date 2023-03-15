Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Оставили на капоте авто венок: в Кривом Роге неизвестные требовали у мужчины 3000 долларов «долга»

Оставили на капоте авто венок: в Кривом Роге неизвестные требовали у мужчины 3000 долларов «долга»

Сегодня 19:45
просмотров

Среди задержанных – местные жители, в том числе с криминальным опытом. Обоим фигурантам объявлены подозрения. За вымогательство им может грозить до 12 лет тюрьмы.

Новости Днепра про Оставили на капоте авто венок: в Кривом Роге неизвестные требовали у мужчины 3000 долларов

К оперативникам управления стратегических расследований в Днепропетровской области Нацполиции обратился житель Кривого Рога. Он рассказал, что в течение длительного времени неизвестные угрожают ему и заставляют выплатить им 3000 долларов США, которые он якобы задолжал.

По факту вымогательства следователи областной полиции открыли уголовное производство. По результатам оперативных мер полицейские установили личности вымогателей. Ими оказались местные жители 24-х и 25 лет. Младший является подсудимым по делу по факту совершения разбойного нападения. Фигуранты «терроризировали» мужчину угрозами, а не достигнув желаемого, оставили на капоте его авто погребальный венок.

Вчера, 14 марта, оперативники и следователи при силовой поддержке полка полиции особого назначения задержали одного из участников группы при получении от потерпевшего части «долга». Другого фигуранта правоохранители задержали на выезде из области.

Оба мужчины задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им доложено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

За вымогание действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность – от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області

Читайте также:

Новости Днепра про Оставили на капоте авто венок: в Кривом Роге неизвестные требовали у мужчины 3000 долларов Українська Новости Днепра про Оставили на капоте авто венок: в Кривом Роге неизвестные требовали у мужчины 3000 долларов Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Сегодня начинается двухдневная магнитная буря: как защититься днепрянам
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Сегодня начинается двухдневная магнитная буря: как защититься днепрянам

    Магнитная буря средней силы накроет землю 15 и 16 марта.…

    ВСУ уничтожили две радиолокационные станции оккупантов и пункт управления РФ, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    ВСУ уничтожили две радиолокационные станции оккупантов и пункт управления РФ, — Генштаб

    Украинские военные уничтожили две радиолокационные станции оккупантов и атаковали пункт…

    Рядом образовалась пробка: в Днепре на съезде с Нового моста произошло ДТП (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:59
    Рядом образовалась пробка: в Днепре на съезде с Нового моста произошло ДТП (ВИДЕО)

    В Днепре на съезде с Нового моста – ДТП.

    «Чешуя» на фасаде и запах жареной рыбы в помещении: как раньше выглядел знаменитый магазин «Океан» в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 17:32
    «Чешуя» на фасаде и запах жареной рыбы в помещении: как раньше выглядел знаменитый магазин «Океан» в Днепре

    Магазин «Океан» появился на левом берегу Днепра в 1960-х годах.…

    Последние новости

    Мальчик, потерявший мать из-за удара ракеты рф в дом на Победе, получил квартиру от застройщика и города
    Мальчик, потерявший мать из-за удара ракеты рф в дом на Победе, получил квартиру от застройщика и города

    Два месяца назад очередное военное преступление россиян унесло жизни 46 мирных людей в Днепре. Оккупанты попали в жилой дом на Победе ракетой Х22, которая разрушила два тамошних подъезда, убила их жителей и проходивших мимо прохожих.

    Сегодня 19:49
    0
    просмотров
    Сегодня начинается двухдневная магнитная буря: как защититься днепрянам
    Сегодня начинается двухдневная магнитная буря: как защититься днепрянам

    Магнитная буря средней силы накроет землю 15 и 16 марта. 15 марта пик солнечной активности выпадает на вечер, 16 числа - на вечер и ночь.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    ВСУ уничтожили две радиолокационные станции оккупантов и пункт управления РФ, — Генштаб
    ВСУ уничтожили две радиолокационные станции оккупантов и пункт управления РФ, — Генштаб

    Украинские военные уничтожили две радиолокационные станции оккупантов и атаковали пункт управления РФ.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Рядом образовалась пробка: в Днепре на съезде с Нового моста произошло ДТП (ВИДЕО)
    Рядом образовалась пробка: в Днепре на съезде с Нового моста произошло ДТП (ВИДЕО)

    В Днепре на съезде с Нового моста – ДТП.

    Сегодня 17:59
    просмотров
    Было 69 лет: умер бывший мэр Каменского Ярослав Корчевский
    Было 69 лет: умер бывший мэр Каменского Ярослав Корчевский

    Светлая память!

    Сегодня 17:46
    2
    просмотров
    Сменили фамилии и попробовали еще раз: в Каменском поймали нелегалов, которых уже депортировали
    Сменили фамилии и попробовали еще раз: в Каменском поймали нелегалов, которых уже депортировали

    В Днепропетровской области поймали двух иностранцев, которых ранее уже выгоняли из Украины.

    Сегодня 17:33
    просмотров
    «Чешуя» на фасаде и запах жареной рыбы в помещении: как раньше выглядел знаменитый магазин «Океан» в Днепре
    «Чешуя» на фасаде и запах жареной рыбы в помещении: как раньше выглядел знаменитый магазин «Океан» в Днепре

    Магазин «Океан» появился на левом берегу Днепра в 1960-х годах. В магазине продавали только рыбу во всевозможных ее вариациях: от консервов до замороженной и копченой рыбы, крабов и икры.

    Сегодня 17:32
    просмотров
    На Днепропетровщине прогремят взрывы: что произошло
    На Днепропетровщине прогремят взрывы: что произошло

    В ближайшее время в Днепропетровской области будет громко.

    Сегодня 16:59
    1
    просмотров
    В больнице Днепра спасают бойца, чудом выжившего после 42 дней в подвале без воды и еды
    В больнице Днепра спасают бойца, чудом выжившего после 42 дней в подвале без воды и еды

    В госпитале в Днепре находится военный, который 42 дня провел в подвале в деревне под Бахмутом.

    Сегодня 16:22
    просмотров
    Вырубили леса почти на 2 млн грн: на Днепропетровщине задержали банду лесорубов
    Вырубили леса почти на 2 млн грн: на Днепропетровщине задержали банду лесорубов

    В Новомосковском районе группа мужчин из пяти человек занималась незаконной вырубкой и сбытом древесины. Общая сумма ущерба составляет 1 млн 879 тысяч гривен.

    Сегодня 15:51
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх