Оставили на капоте авто венок: в Кривом Роге неизвестные требовали у мужчины 3000 долларов «долга»

Среди задержанных – местные жители, в том числе с криминальным опытом. Обоим фигурантам объявлены подозрения. За вымогательство им может грозить до 12 лет тюрьмы.

К оперативникам управления стратегических расследований в Днепропетровской области Нацполиции обратился житель Кривого Рога. Он рассказал, что в течение длительного времени неизвестные угрожают ему и заставляют выплатить им 3000 долларов США, которые он якобы задолжал.

По факту вымогательства следователи областной полиции открыли уголовное производство. По результатам оперативных мер полицейские установили личности вымогателей. Ими оказались местные жители 24-х и 25 лет. Младший является подсудимым по делу по факту совершения разбойного нападения. Фигуранты «терроризировали» мужчину угрозами, а не достигнув желаемого, оставили на капоте его авто погребальный венок.

Вчера, 14 марта, оперативники и следователи при силовой поддержке полка полиции особого назначения задержали одного из участников группы при получении от потерпевшего части «долга». Другого фигуранта правоохранители задержали на выезде из области.

Оба мужчины задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им доложено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

За вымогание действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность – от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області

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