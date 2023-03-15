В Днепре мужчина прятал похищенный мотоцикл посреди кухни

Преступление произошло 11 марта около 19:50 возле одного из магазинов по улице Янтарной в Индустриальном районе города. Владелец оставил мотоцикл на парковке и совершал покупки, а когда через 10 минут вернулся – транспортного средства уже не обнаружил. О произошедшем сразу сообщил в полицию.

Сообщают, что злоумышленник угнал мототранспорт 45-летнего мужчины, припаркованный возле местного магазина.

Сотрудники криминальной полиции отделения полиции №2 Днепровского районного управления полиции начали поиски злоумышленника и мотоцикла. Оперативники установили, что преступление совершил 39-летний житель города Днепра. По месту его проживания, на кухне в доме, полицейские обнаружили угнанный мототранспорт. Его изъяли и вернули владельцу.

Про подію одразу повідомив до поліції. 15 марта следственные отделения полиции №2 Днепровского районного управления полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 289 УКУ.

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