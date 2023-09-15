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В Днепре за несколько месяцев разбили 12 колонок с водой

Сегодня 17:56
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В Днепре чинят разбитые колонки с водой.

Новости Днепра про В Днепре за несколько месяцев разбили 12 колонок с водой

Колонки начали устанавливать прошлой осенью во время первых блекаутов, когда вместе со светом выключали воду. Впоследствии скважины стали жертвами вандалов. Конструкции ломают до сих пор, поэтому коммунальщикам приходится постоянно их чинить.

Как проинформировали в горсовете, за прошлый месяц починили 12 сломанных колонок. К примеру, по улице Калиновой, 72 установили новую скважину с технической водой. Старую уничтожили вандалы: сломали ручку, механизм поршня и согнули саму конструкцию.

Местные говорят, что это осложнило их жизнь. Зимой прошлого года во время аварийных отключений им пришлось искать другие способы сделать запасы технической воды.

Чтобы колонки было кому чинить в будущем, провели тендер на обслуживание всех скважин в городе. Так что в случае поломок или повреждений их должны оперативно починить.

Всего в городе 83 колонки с водой. На левом берегу их 51, на правом – 32.

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