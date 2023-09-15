У Дніпрі за декілька місяців потрощили 12 колонок з водою - Днепр Инфо
У Дніпрі за декілька місяців потрощили 12 колонок з водою
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Сегодня 17:56

У Дніпрі лагодять потрощені колонки з водою.

Новости Днепра про У Дніпрі за декілька місяців потрощили 12 колонок з водою

Колонки почали встановлювати минулої осені під час перших блекаутів, коли разом зі світлом вимикали й воду. Згодом свердловини стали жертвами вандалів. Конструкції ламають і досі, тому комунальникам доводиться постійно їх лагодити.

Як проінформували у міськраді, за минулий місяць полагодили 12 зламаних колонок. До прикладу, на вулиці Калиновій, 72 встановили нову свердловину з технічною водою. Стару знищили вандали: зламали ручку, механізм поршня та зігнули саму конструкцію.

Місцеві кажуть, що це неабияк ускладнило їхнє життя. Взимку минулого року, під час аварійних відключень, їм довелось шукати інші способи зробити запаси технічної води.

Щоб колонки було кому лагодити у майбутньому провели тендер на обслуговування всіх свердловин в місті. Тож у разі поламок або пошкоджень їх повинні оперативно полагодити.

Усього в місті 83 колонки з водою. На лівому березі їх 51, на правому – 32. 

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Новости Днепра про У Дніпрі за декілька місяців потрощили 12 колонок з водоюУкраїнська

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