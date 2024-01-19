В Днепре за кражу алкоголя и вяленого мяса из «Море Пива» судили доцента университета

Жовтневый районный суд Днепра вынес приговор доценту Университета таможенного дела и финансов, укравшего из магазина «Море Пива» товара на 337 гривен. В материалах дела, опубликованных в Едином реестре судебных решений, отмечается, что преступление произошло в мае 2023 года.
Житель Днепра, работающий доцентом в одном из университетов, зайдя в магазин «Море Пива» на Набережной Победы, увидел на витрине холодильников две бутылки пива, куриное вяленое мясо и чипсы с чесноком.
Мужчина решил украсть указанные вкусности и алкоголь.
Находясь 07 мая 2023 года, около 21 часов 20 минут в помещении магазина пива «МОРЕ ПИВА» по адресу г. Днепр, ул. Набережная Победы, дом. 58К, реализуя свой преступный умысел, направленный на открытое похищение чужого имущества, действуя умышленно, по корыстным мотивам и личной заинтересованности, совершая преступление в условиях военного положения, понимая, что его действия носят открытый характер для продавца-консультанта магазина «МОРЕ ПИВА», взял пиво «Зипфер» оригинальное, 0,5л., 5,4%, светлое, ж/б, алк., Австрия, стоимостью 57,97 грн. за единицу, в количестве 2 шт.; мясо куриное вяленые чипсы с чесноком, ваг., кг., в количестве 0,054 кг. стоимостью 50,38 грн.; мясо Говядины вяленое «Драй Мит», вес., кг., в количестве 0, 16 кг., стоимостью 171,23 грн. и поместил их в пакет с маркировкой «АТБ», который имел при себе — говорится в тексте приговора.
С пакетом полным вкусностей, мужчина направился домой. Однако его действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения в магазине, поэтому совсем скоро подозреваемого в краже задержали.
Мужчина во время суда признал свою вину. Суд вынес доценту приговор в виде пяти лет лишения свободы. Учитывая, что обвиняемый полностью возместил причиненный магазину ущерб и покаялся, ему смягчили наказание, назначив три года испытательного срока.
В течение трех лет осужденный должен воздержаться от совершения преступлений.
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