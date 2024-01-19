У Дніпрі за крадіжку алкоголю та в’яленого м’яса з “Море Пива” судили доцента університету

У Дніпрі доцент університету "спокусився" в'яленим м'ясом та пивом з відомого магазину з алкоголем.

Жовтневий районний суд Дніпра виніс вирок доценту Університету митної справи та фінансів, який вкрав з магазину “Море Пива” товару на 337 гривень. У матеріалах справи, опублікованих в Єдиному реєстрі судових рішень, зазначається, що злочин стався у травні 2023 року.

Житель Дніпра, який працює доцентом в одному з університетів, зайшовши до магазину “Море Пива” на Набережній Перемоги, побачив на вітрині холодильників дві пляшки пива, куряче в’ялене м’ясо та чипси з часником.

Чоловік вирішив вкрасти вказані смаколики та алкоголь.

Перебуваючи 07 травня 2023 року, близько о 21 годині 20 хвилин в приміщенні магазину пива “МОРЕ ПИВА” за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 58К, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на відкрите викрадення чужого майна, діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, вчиняючи злочин в умовах воєнного стану, розуміючи, що його дії мають відкритий характер для продавця-консультанта магазину “МОРЕ ПИВА”, взяв пиво “Зіпфер” оригінальне, 0,5 л., 5,4 %, світле, з/б, алк., Австрія, вартістю 57,97 грн. за одиницю, у кількості 2 шт.; м`ясо куряче в’ялені чипси з часником, ваг., кг., у кількості 0,054 кг. вартістю 50,38 грн.; м`ясо Яловичини в`ялене «Драй Міт», ваг., кг., у кількості 0, 16 кг., вартістю 171,23 грн. та помістив їх до пакету з маркуванням «АТБ», який мав при собі, – йдеться у тексті вироку.

З пакетом повним смаколиків, чоловік попрямував додому. Однак його дії зафіксували камери відеоспостереження в магазині, тому зовсім скоро підозрюваного у крадіжці затримали.

Чоловік під час суду визнав свою вину. Суд виніс доценту вирок у вигляді п’яти років позбавлення волі. Зважаючи на те, що обвинувачений повністю відшкодував завдану магазину шкоду та покаявся, йому пом’якшили покарання, призначивши три роки іспитового строку.

Протягом трьох років засуджений має утриматися від вчинення злочинів.

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