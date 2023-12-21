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В Днепре за день разоблачили 5 нелегалов из РФ, Узбекистана и Армении

Сегодня 16:18
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В Днепре обнаружили пятерых нелегалов

Новости Днепра про В Днепре за день разоблачили 5 нелегалов из РФ, Узбекистана и Армении

20 декабря работники Миграционной службы Днепропетровщины совместно с сотрудниками СБУ и Национальной полиции очень плодотворно провели мероприятия по надзору и контролю за исполнением законодательства в миграционной сфере под условным названием «Мигрант».

В результате совместных действий они обнаружили и задержали двух граждан России, гражданина Узбекистана и двух граждан Республики Армения, незаконно находившихся на территории нашего государства.

Согласно действующему законодательству, всех задержанных привлекли к административной ответственности за нарушение правил пребывания в Украине и приняли решение о принудительном возвращении в страну происхождения.

В настоящее время все указанные граждане находятся в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Новости Днепра про В Днепре за день разоблачили 5 нелегалов из РФ, Узбекистана и Армении

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