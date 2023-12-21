У Дніпрі за день викрили 5 нелегалів з РФ, Узбекистану та Вірменії

20 грудня працівники Міграційної служби Дніпропетровщини спільно зі співробітниками СБУ та Національної поліції вельми плідно провели заходи з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою “Мігрант”.
В результаті спільних дій вони виявили та затримали двох громадян рф, громадянина Узбекистану та двох громадян Республіки Вірменія, які незаконно перебували на території нашої держави.
Згідно з чинним законодавством, всіх затриманих осіб притягнули до адміністративної відповідальності за порушення правил перебування в Україні та ухвалили рішення про примусове повернення до країни походження.
На цей час всі зазначені громадяни знаходяться у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.
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