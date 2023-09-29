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В Днепре изобилует ягодами яркая пираканта: где именно (ФОТО)

Сегодня 12:22
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В Днепре изобилует ягодами яркая пираканта.

Новости Днепра про В Днепре изобилует ягодами яркая пираканта: где именно (ФОТО)

Кусты осенних ягод растут на жилом массиве Победа-2, сообщают в департаменте парков и рекреаций. Забор из ярких желто-оранжевых растений украшает пешеходную аллею.

Полувечнозеленая пираканта привлекательна в любое время года. Весной кожистые, темно-зеленые листья отсвечивают на солнце глянцем, а осенью будто пылают багровым костром. Белые шляпки соцветий в мае сменяются россыпью красных ягод в августе, которые остаются на кусте до февраля. При формировании из нее получаются разные геометрические фигуры, живые изгороди или раскидистые кусты.

Пиракантные ограждения не только привлекают взгляд своим ярким нарядом, но благодаря своим острым шипам, служат надежной защитой от незваных гостей.

Живая изгородь из пираканты не теряет декоративности и в зимний период, потому что даже зимой они покрыты листьями и яркими плодами-бусинками.

Новости Днепра про В Днепре изобилует ягодами яркая пираканта: где именно (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре изобилует ягодами яркая пираканта: где именно (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре изобилует ягодами яркая пираканта: где именно (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре изобилует ягодами яркая пираканта: где именно (ФОТО)

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