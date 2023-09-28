В Днепре прогремит массовый взрыв

29 сентября жители Днепра могут услышать взрыв.

Прежде всего, это касается жителей Самарского района, которые могут услышать «бах» с карьера.

Как информируют в Левобережной администрации, 29 сентября 2023 года на производстве ООО «РЫБАЛЬСКИЙ КАРЬЕР» будет произведен массовый взрыв.

Так что местные могут услышать громкий «бах» в период с 10 утра до 17 вечера. Бояться не нужно ситуация под контролем.

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