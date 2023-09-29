У Дніпрі рясніє ягодами яскрава піраканта: де саме (ФОТО) - Днепр Инфо
У Дніпрі рясніє ягодами яскрава піраканта: де саме (ФОТО)
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Сегодня 12:22

У Дніпрі рясніє ягодами яскрава піраканта.

Новости Днепра про У Дніпрі рясніє ягодами яскрава піраканта: де саме (ФОТО)

Кущі осінніх ягід ростуть на житловому масиві Перемога-2, повідомляють в департаменті парків та рекреацій. Огорожа з яскравих жовто-помаранчевих рослин прикрашає пішохідну алею. 

Напіввічнозелена піраканта приваблива у будь-яку пору року. Навесні шкірясте, темно-зелене листя відсвічує на сонці глянцем, а восени ніби палає багряним багаттям. Білі капелюшки суцвіть в травні змінюються на розсип червоних ягід в серпні, які залишаються на кущі до лютого. При формуванні з неї виходять різні геометричні фігури, живі огорожі або розлогі кущі.
 
Піракантні огорожі не тільки привертають погляд своїм яскравим вбранням, але завдяки своїм гострим шипам, служать надійним захистом від непроханих гостей.
 
Жива огорожа з піраканти не втрачає декоративності і в зимовий період, тому що навіть взимку вони покриті листям і яскравими плодами-намистинками.
 

Новости Днепра про У Дніпрі рясніє ягодами яскрава піраканта: де саме (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі рясніє ягодами яскрава піраканта: де саме (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі рясніє ягодами яскрава піраканта: де саме (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі рясніє ягодами яскрава піраканта: де саме (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі рясніє ягодами яскрава піраканта: де саме (ФОТО)Українська

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