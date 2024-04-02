В Днепре из-за ракетной атаки выбито 800 окон

За две атаки в Днепре взрывной волной выбило 800 окон.

Через сутки 2 апреля россияне дважды атаковали Днепр. По состоянию на вечер известно о 18 пострадавших. В городские медицинские учреждения обратились 5 человек с осколочными ранениями, черепно-мозговыми травмами, резаными ранами. На стационарном лечении остаются 2 человека, другие будут лечиться амбулаторно. Угрозы их жизни нет, сообщили в горсовете.

Всего по результатам двух атак повреждены 14 домов коммунальной собственности, ОСМД и ЖСК. В 7 коммунальных домах вылетело около 700 окон.

В настоящее время коммунальщики забивают окна фанерой и пленкой, а также делают замеры, чтобы установить новые.

Ночью было повреждено семь домов и выбито 100 окон.

Сейчас все жители, у которых пострадали окна или другие конструкции в доме, должны обратиться к председателям ОСМД, чтобы те передали нам информацию. Что касается балконов, которые не находились в проекте квартиры, то город их не восстанавливает. Но вы можете обратиться в администрацию Шевченковского района и получить материальную помощь на восстановление балконов и лоджий, — отметил начальник организационного отдела департамента по самоорганизации населения ДМР Владислав Макарец.

Куда обращаться, если у вас пострадало жилье можно узнать ТУТ.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: