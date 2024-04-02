У Дніпрі через ракетну атаку вибито 800 вікон

За добу 2 квітня росіяни двічі атакували Дніпро. Станом на вечір відомо про 18 постраждалих. До міських медичних закладів звернулось 5 осіб з осколковими пораненнями, черепно-мозковими травмами, різаними ранами. На стаціонарному лікуванні залишаються 2 людини, інші лікуватимуться амбулаторно. Загрози їхнім життям немає, повідомили у міськраді.
Загалом за результатом двох атак пошкоджено 14 будинків комунальної власності, ОСББ та ЖБК. У 7 комунальних будинках вилетіло близько 700 вікон.
Наразі комунальники забивають вікна фанерою та плівкою, а також роблять заміри, аби встановити нові.
Вночі було пошкоджено 7 будинків та вибито 100 вікон.
Зараз всі мешканці, в яких постраждали вікна або інші конструкції у будинку, мають звернутись до голів ОСББ, аби ті передали інформацію нам. Щодо балконів, які не були у проєкті квартири, то місто їх не відновлює. Але ви можете звернутись до адміністрації Шевченківського району та отримати матеріальну допомогу на відновлення балконів та лоджій, – зазначив начальник організаційного відділу департаменту з питань самоорганізації населення ДМР Владислав Макарець.
Куди звертатися, якщо у вас постраждало житло можна дізнатися ТУТ.
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