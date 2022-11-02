В Днепре из-за перекрытия Мануйловского проспекта изменится маршрут автобусов

В Днепре автобусные маршруты № 7, 27, 70, 158, 31 149 и 153 изменят движение из-за перекрытия Мануйловского проспекта.

В Днепре на Запорожском шоссе черная "Волга" сбила ребенка.

Российские военные ведут наступательные действия в ряде направлений. Также в…

Во вторник, 2 ноября, в больнице Днепра скончалась 37-летняя женщина.…

В Днепре на остановках общественного транспорта начали устанавливать защитные сооружения.

В больнице Днепра умерла упавшая со второго этажа женщина Во вторник, 2 ноября, в больнице Днепра скончалась 37-летняя женщина. Она упала со второго этажа. Врачи две недели боролись за жизнь пострадавшей. просмотров

Россияне ведут наступление на ряде направлений и активно применяют авиацию, — Генштаб Российские военные ведут наступательные действия в ряде направлений. Также в течение суток активно применяли авиацию и РСЗО для ударов. просмотров

В Днепре на Запорожском шоссе сбили ребенка В Днепре на Запорожском шоссе черная "Волга" сбила ребенка. просмотров