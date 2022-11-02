«Сверхдержава» напоминает грустного ослика Иа»: мэр Днепра о выходе россии из «зерновой сделки»

29 октября россия заявила, что останавливает участие в реализации «зернового соглашения» якобы из-за «теракта» в Севастопольской бухте. Но уже сегодня, 2 ноября, рф возобновила участие в зерновой инициативе.
Это событие прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов.
Именно тот момент, когда «сверхдержава» напоминает грустного ослика Иа из старого доброго мультфильма, который то «входит, то замечательно выходит» из зерновой сделки. Злые и дешёвые клоуны, ставшие в один момент убийцами, — написал он.
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