«Сверхдержава» напоминает грустного ослика Иа»: мэр Днепра о выходе россии из «зерновой сделки»

Именно тот момент, когда «сверхдержава» напоминает грустного ослика Иа из старого доброго мультфильма, который то «входит, то замечательно выходит» из зерновой сделки. Злые и дешёвые клоуны, ставшие в один момент убийцами, — написал он.

29 октября россия заявила, что останавливает участие в реализации «зернового соглашения» якобы из-за «теракта» в Севастопольской бухте. Но уже сегодня, 2 ноября, рф возобновила участие в зерновой инициативе.

Буду – не буду.

Около 20 лет назад в Днепре был бум на ночные…

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