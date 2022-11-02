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В лифтах в Днепре появились наборы выживания на случай блекаута

Сегодня 16:52
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В Днепре в лифтах поставили наборы на случай отключения света.

Новости Днепра про В лифтах в Днепре появились наборы выживания на случай блекаута

Экстренные отключения света могут произойти в любой момент, потому жители одной из многоэтажек в Днепре решили подготовиться на случай «апокалипсиса».

В одном из домов ОСМД жители разместили в лифте «набор выживания» на случай аварийного отключения света, сообщили в днепровском горсовете. Если кто-то застрянет в лифте – то сможет воспользоваться вещами в этой коробке.

Новости Днепра про В лифтах в Днепре появились наборы выживания на случай блекаута

В набор выживания входят: вода, стаканчики, влажные салфетки, мусорные пакеты, печенье, перчатки, лекарства против повышенного давления или от проблем с сердцем. Жители дома следят за тем, чтобы коробку не открыли дети и случайно не выпили таблетки.
 

Новости Днепра про В лифтах в Днепре появились наборы выживания на случай блекаута

Напомним, ранее подобные наборы появились в Киеве, где после того, как враг атаковал ТЭЦ, начались постоянные отключения света. Видимо, жители Днепра вдохновились именно этим.
 

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