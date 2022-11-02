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  • У Дніпрі через перекриття Мануйлівського проспекту зміниться маршрут автобусів

У Дніпрі через перекриття Мануйлівського проспекту зміниться маршрут автобусів

Сьогодні 20:30
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У Дніпрі автобусні маршрути № 7, 27, 70, 158, 31 149 та 153 змінять рух через перекриття Мануйлівського проспекту.

Новости Днепра про У Дніпрі через перекриття Мануйлівського проспекту зміниться маршрут автобусів

З 5 листопада почнуть діяти такі зміни:

  • Маршрутки № 7, 27, 70 та 158 будуть рухатись у напрямку до площі Старомостова через вулицю Луговьска, від площі Старомостова через вулицю Конотопська;
  • № 31, 149 та 153 до площі Старомостова поїдуть через Центральний міст та набережну Січеславська, від площі Старомостова через Амурський міст та вулицю Конотопська;
  • автобусний маршрут № 23 буде рухатись у напрямку до ж/м Ломівський через Лугівську, від  напрямку від ж/м Ломівський через вулицю Конотопська.

Схема проїзду:

Новости Днепра про У Дніпрі через перекриття Мануйлівського проспекту зміниться маршрут автобусів

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Новости Днепра про У Дніпрі через перекриття Мануйлівського проспекту зміниться маршрут автобусівУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі через перекриття Мануйлівського проспекту зміниться маршрут автобусівРусский

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