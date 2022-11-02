У Дніпрі через перекриття Мануйлівського проспекту зміниться маршрут автобусів

У Дніпрі автобусні маршрути № 7, 27, 70, 158, 31 149 та 153 змінять рух через перекриття Мануйлівського проспекту.

З 5 листопада почнуть діяти такі зміни:

Маршрутки № 7, 27, 70 та 158 будуть рухатись у напрямку до площі Старомостова через вулицю Луговьска, від площі Старомостова через вулицю Конотопська;

№ 31, 149 та 153 до площі Старомостова поїдуть через Центральний міст та набережну Січеславська, від площі Старомостова через Амурський міст та вулицю Конотопська;

автобусний маршрут № 23 буде рухатись у напрямку до ж/м Ломівський через Лугівську, від напрямку від ж/м Ломівський через вулицю Конотопська.

Схема проїзду:

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