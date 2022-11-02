Сайт Дніпра Новини У Дніпрі через перекриття Мануйлівського проспекту зміниться маршрут автобусів У Дніпрі через перекриття Мануйлівського проспекту зміниться маршрут автобусів
У Дніпрі автобусні маршрути № 7, 27, 70, 158, 31 149 та 153 змінять рух через перекриття Мануйлівського проспекту.
З 5 листопада почнуть діяти такі зміни:
Маршрутки № 7, 27, 70 та 158 будуть рухатись у напрямку до площі Старомостова через вулицю Луговьска, від площі Старомостова через вулицю Конотопська; № 31, 149 та 153 до площі Старомостова поїдуть через Центральний міст та набережну Січеславська, від площі Старомостова через Амурський міст та вулицю Конотопська; автобусний маршрут № 23 буде рухатись у напрямку до ж/м Ломівський через Лугівську, від напрямку від ж/м Ломівський через вулицю Конотопська.
Схема проїзду:
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